Sophie Hillebrand erstmals im ÖFB-Teamkader

Die Stroblerin Sophie Hillebrand wurde wegen der angespannten Personalsituation im ÖFB-Nationalteam in den Kader für die WM-Qualifikation gegen Nordirland und Lettland nachnominiert.

Die 20-jährige Mittelfeldspielerin von Sturm Graz befindet sich damit erstmals im A-Kader von Irene Fuhrmann. Die Nachnominierung wurde notwendig, weil neben den Innenverteidigerinnen Viktoria Schnaderbeck und Carina Wenninger sowie Goalgetterin Nicole Billa auch die St. Gilgenerin Sarah Zadrazil (Knieprobleme) und Julia Hickelsberger-Füller (muskuläre Probleme) fraglich sind.

"Die Vorbereitung verläuft sicher nicht optimal", sagt Teamchefin Fuhrmann. "Wir haben einige coronabedingte Fragezeichen. Viktoria Schnaderbeck ist derzeit in Quarantäne und steht noch nicht zur Verfügung. Carina Wenninger und Nicole Billa haben die medizinischen Checks bei ihren Clubs positiv absolviert und sind bereits angereist. Wir müssen aber in den nächsten Tagen sehen, wie es ihnen tatsächlich geht, und sie an die Belastung heranführen. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob sie am Freitag einsatzfähig sind."

Gegner in Wiener Neustadt ist dann Nordirland. Die Britinnen nahmen der ÖFB-Elf im Hinspiel beim 2:2 wertvolle Punkte ab. Am Dienstag folgt an selber Stelle das Match gegen Lettland.



Sophie Hillebrand hat die ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten absolviert und war in den Nachwuchsauswahlen des ÖFB aktiv. Nach einigen Verletzungssorgen ist die frühere Bergheim- und Neulengbach-Spielerin bei Sturm Graz derzeit in Hochform. Die Steirerinnen liegen in der Bundesliga nur knapp hinter Serienmeister St. Pölten. Hillebrand ist nach Zadrazil, Geburtstagskind Laura Feiersinger (wurde am Dienstag 29 Jahre alt), Steffi Enzinger und der aktuell angeschlagenen Katja Wienerroither bereits die fünfte Salzburgerin im ÖFB-Kader.