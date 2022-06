Testsieg gegen Belgien macht den ÖFB-Frauen Mut

Zehn Tage vor dem EURO-Start gegen England siegten Österreichs Fußballerinnen gegen Belgien mit 1:0. Zwei Junge fielen positiv auf.

Zehn Tage vor dem Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen ist Österreichs Nationalmannschaft bereit für die große Aufgabe. Im letzten Test vor dem Turnier feierte die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann am Sonntag einen 1:0-(0:0)-Auswärtssieg gegen Belgien. Das Tor erzielte Maria Plattner (65.), nachdem zuvor schon Julia Hickelsberger-Füller (16.), Sarah Zadrazil (29.) und Barbara Dunst (46.) gute Chancen auf die Führung vergeben hatten.

Weltrangliste Nummer 19 gegen Nummer 21, das war auf alle Fälle eine Generalprobe auf Augenhöhe. Die Belgierinnen, die sich als Gruppensiegerinnen qualifiziert haben, treffen in England auf Island, Frankreich und Italien. EURO-Gefühl ließ auch die recht ordentliche Kulisse im Städtchen Lier bei Antwerpen schon aufkommen. Dennoch wird das Eröffnungsspiel am 6. Juli eine ganz andere Liga. Österreich trifft im Old-Trafford-Stadion von Manchester auf Gastgeber England. Das Match ist seit Langem mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.

Wer ist solch einer Aufgabe gewachsen, und wer kann auch in den weiteren Gruppenspielen gegen Nordirland und Norwegen den Unterschied machen? Diese Fragen hat Irene Fuhrmann bei der Auswahl ihres Kaders berücksichtigen müssen, der zuletzt noch 28 Namen umfasst hatte. An die UEFA wurden die 23 Namen bis Mitternacht gemeldet, öffentlich verkünden wird die Teamchefin sie Montag (11, live in ORF Sport +).

Belgiens Team wirkte im letzten Test etwas verhalten und kam zu wenigen Möglichkeiten. Im Tor der Österreicherinnen war Manuela Zinsberger ein sicherer Rückhalt, wenn es doch einmal etwas brenzliger im Strafraum wurde. Die mangelnde Effizienz vor dem Tor war auch diesmal das große Thema im ÖFB-Team. Erst Maria Plattner, fünf Minuten vorher eingewechselt, löste den Torbann der Österreicherinnen. Nach einer zu kurzen Abwehr von Belgiens Abwehr hob sie den Ball überlegt ins Tor. Die 21 Jahre alte Tirolerin, 2017/18 eine Saison lang beim FC Bergheim tätig, erzielte damit bereits ihr viertes Tor im neunten Länderspiel.

Eine weitere junge Spielerin darf als die Entdeckung des Probegalopps von Lier gelten. Innenverteidigerin Celina Degen, die sich in der abgelaufenen Saison bei Hoffenheim einen Stammplatz erkämpft hat, zeigte Übersicht und Zweikampfstärke. Irene Fuhrmann kann jedenfalls beruhigt sein, sie hat einen deutlich breiteren Kader als ihr Vorgänger Dominik Thalhammer 2017. Damals gelang trotz weniger personeller Reserven sensationell der Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft.