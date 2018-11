Thomas Goiginger: Vom Büro ins Nationalteam

Weil Marcel Sabitzer verletzt ausfällt, rückt Thomas Goiginger für die Spiele gegen Bosnien und Norirland ins ÖFB-Nationalteam nach. Der Köstendorfer hat eine ungewöhnliche Fußballer-Karriere hinter sich.

Seit Wochen zeigt der Stürmer starke Leistungen im Dress des LASK und hat erheblichen Anteil daran, dass der Aufsteiger auf Platz zwei liegt. Der 25-jährige Köstendorfer ist der einer der wenigen Top-Kicker hierzulande, die nicht den üblichen Weg durch eine Akademie gegangen ist. Zwar galt er immer schon als auffällig talentiert und nahm als Zwölfjähriger am SN-Bezirkscup teil (im Flachgau-Team zusammen mit der späteren Nationalspielerin Sarah Zadrazil aus St. Gilgen), doch die Konkurrenz in seinem Jahrgang um einen Akademieplatz bei Red Bull Salzburg war zu groß. Goiginger spielte unterklassig bei Köstendorf, Neumarkt, Vöcklamarkt und Eugendorf und schlug als Industriekaufmann beim Kranbau-Konzern Palfinger eine Berufslaufbahn im Büro ein. Prägend war auch sein Zivildienst: Den absolvierte er in der Justizvollzugsanstalt Salzburg.

"Ich weiß, wie es draußen im normalen Leben zugeht", sagte der Fußballer, als sich mit 20 Jahren doch noch die Tür in den großen Fußball öffnete. Die Möglichkeit zur Rückkehr ins Büro, falls es doch nicht geklappt hätte, bekam er zugesichert, als ihn der Bundesligist SV Grödig holte. Ein Jahr brauchte Goginger, um sich ans Tempo in der höchsten Spielklasse zu gewöhnen. Mit Einsatz und unermüdlichem Trainingsfleiß kompensierte er, was ihm die anderen, in den Nachwuchszentren geschulten Kicker an Erfahrung voraushatten.

Nach dem Abstieg der Grödiger 2016 schien das Abenteuer Profifußball schon wieder vorbei zu sein. Auf den letzten Abdruck kam er in der zweiten Liga bei Blau-Weiß Linz unter, schoss dort wichtige Tore gegen den Abstieg und machte sich so beim Stadtrivalen LASK interessant. Zum Nulltarif bekamen die Schwarz-Weißen einen erstklassigen Offensivspieler, der sogar in der Europa-League-Qualifikation drei Mal traf. Drei Tore und acht Vorlagen in der Bundesliga waren Anlass genug für Teamchef Franco Foda, den Salzburger zuerst auf Abruf in den Kader zu holen. Thomas Goiginger hat die Hoffnung auf die große Karriere nie aus den Augen verloren - nun ist er knapp davor, das österreichische Teamtrikot überzustreifen.

Quelle: SN