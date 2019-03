Der ukrainische Schiedsrichter Jewgenij Aranowskij leitet das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und Österreich am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) in Haifa. Der 42-Jährige pfiff am 20. Oktober 2016 die 0:1-Heimniederlage von Red Bull Salzburg in der Europa-League-Gruppenphase gegen Nizza.

Damals waren die aktuellen ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer, Konrad Laimer, Valentino Lazaro und Andreas Ulmer ebenso für die "Bullen" im Einsatz wie der israelische Goalgetter Munas Dabbur. Quelle: APA