Valentina Illinger traf bei ÖFB-Sieg doppelt

Die EM-Endrunde hat Österreichs U17 der Frauen verpasst, zum Abschluss der Qualifikation gab es aber noch ein Erfolgserlebnis für die Kickerinnen um die Grödigerin Valentina Illinger.

Mit einem 4:0-(2:0)-Sieg gegen die Slowakei hat sich Österreichs U17-Fußball-Nationalteam der Frauen aus der EM-Qualifikation verabschiedet. Valentina Illinger aus Grödig erzielte bei dem Match in Brezice (SLO) die Tore Nummer drei und vier für die ÖFB-Auswahl von Trainer Patrick Haidbauer. Illinger, die der ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten angehört, wurde in der 83. Minute durch Cynthia Adamu, die Schwester von Salzburg-Stürmer Junior Adamu, ersetzt.

Nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Gruppensieger Schweiz und Slowenien war Österreich bereits ohne Chance auf Platz eins und damit die Endrunde in Estland.