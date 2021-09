Wienerroither-Doppelpack bei 8:1 der ÖFB-Frauen

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam siegte zum Auftakt der WM-Qualifikation auswärts in Lettland mit 8:1 (2:1).

Der Weg nach Australien und Neuseeland ist weit. Zu der dort 2023 stattfindenden WM-Endrunde will Österreichs Fußballfrauen-Nationalteam. Die ersten Punkte auf dem langen Weg dorthin wurden am Freitag eingefahren: Gegen Lettland feierte die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann einen 8:1-(2:1)-Auswärtssieg. Zusätzlichen Grund zum Feiern hatte Sarah Puntigam: Die Mittelfeldspielerin stieg mit ihrem 110. Länderspiel zur alleinigen ÖFB-Rekordhalterin auf.

Dabei begann das Spiel in Liepaja mit einer kalten Dusche. In der 12. Minute nützten die Lettinnen ein Missverständnis zwischen Torfrau Manuela Zinsberger und Innenverteidigerin Carina Wenninger zur überraschenden Führung durch Viktorija Zaicikova. Der Schock bei den klar überlegenen Österreicherinnen hielt aber nur kurz an. Potsdam-Legionärin Marie Therese Höbinger überwand die Torfrau auf Raten zum raschen 1:1-Ausgleich (17.), Nicole Billa schoss Österreich in Führung (30.).

Gegen die überforderte Abwehr der Gastgeberinnen spielte das ÖFB-Team Chance um Chance heraus. Erst mit Fortdauer des Spiels wurde das auch in Tore umgemünzt. Barbara Dunst (aus 20 Metern ins Kreuzeck, 61.), Wenninger (63.), Billa (79./Elfmeter), Laura Feiersinger (86.) und die Salzburgerin Katja Wienerroither mit ihrem ersten beiden Länderspieltoren (88., 90.+2) sorgten noch für ein standesgemäßes Resultat. Teamchefin Irene Fuhrmann sagte: "Wir freuen uns, dass wir hier nach einigen Startschwierigkeiten noch klar gewonnen haben."

Die ÖFB-Frauen reisen von Lettland weiter nach Skopje, wo am Dienstag Nordmazedonien wartet. Weitere Gegnerinnen in der Gruppe sind England, Nordirland und Luxemburg. Nur der Gruppensieger hat ein Fixticket für die WM-Endrunde. Die neun Gruppenzweiten spielen in einer Relegation drei weitere Plätze aus, wobei das letzte Ticket in einer Interkontinental-Runde vergeben wird - es ist ein weiter Weg…



Österreich spielte mit: Zinsberger; Wienroither (71. Georgieva), Wenninger, Kirchberger, Hanshaw (55. Plattner); Zadrazil, Puntigam, Höbinger (79. Makas); Feiersinger, Billa (79. Wienerroither), Enzinger (46. Dunst).