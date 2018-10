Zwei Salzburger klopfen bei Franco Foda an

Alexander Schlager und Thomas Goiginger spielen sich beim LASK in den Fokus.

Mit Stefan Lainer (Red Bull Salzburg), Stefan Ilsanker und Konrad Laimer (beide RB Leipzig), der am Montag nachnominiert wurde, stehen drei gebürtige Salzburger im ÖFB-Teamkader für die Länderspiele gegen Nordirland und Dänemark.

Mit starken Leistungen spielten sich zuletzt zwei weitere Salzburger in den Notizblock von Teamchef Franco Foda. Thomas Goiginger und Alexander Schlager haben großen Anteil daran, dass der LASK derzeit auf Platz drei in der Fußball-Bundesliga steht, und könnten die nächsten im ÖFB-Teamdress sein.

Während Goiginger schon in der vergangenen Saison seine Klasse des Öfteren unter Beweis stellte, ging der Stern von Schlager erst im Sommer auf. Als LASK-Goalie Pavao Pervan den Verein Richtung Wolfsburg verließ, schenkte Trainer Oliver Glasner dem 22-Jährigen das Vertrauen. Und wurde bisher nicht enttäuscht: Der Bruder von Ex-Profi und Unterhaus-Goalgetter Michael Gastberger kassierte in der Liga bisher die wenigsten Gegentore (sechs) und stellt sein Ausnahmetalent jede Woche unter Beweis.

Die nächste Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen, hat Schlager am Freitag. Mit dem U21-Team gastiert er in Serbien und kämpft im vorletzten Quali-Spiel noch um ein EM-Ticket. Sollte er seine Leistungen in nächster Zeit bestätigen, dann wird der ehemalige Nachwuchsspieler von Red Bull Salzburg sicher bald ein heißes Thema für die A-Nationalmannschaft.

Einer Einberufung schon sehr nahe gekommen ist Goiginger. Der torgefährliche Mittelfeldspieler wurde für die Spiele gegen Nordirland und Dänemark auf Abruf nominiert. Dass der Köstendorfer international bestehen kann, hat er in der Europa-League-Qualifikation bewiesen. Gegen den norwegischen Vertreter Lillestrøm erzielte der 25-Jährige in zwei Spielen drei Treffer. Es wird in den nächsten Monaten aber noch weitere Glanzleistungen brauchen, um im stark besetzten Mittelfeld Österreichs einen Platz zu bekommen. "Ich mache mir keinen Druck. Ich versuche, Woche für Woche meine Leistung zu bringen", erklärte Goiginger kürzlich im SN-Gespräch.

Neben den beiden LASK-Spielern träumen drei weitere Salzburger Bundesliga-Kicker vom ÖFB-Team. Goalie Patrick Pentz (Austria Wien), Luca Meisl und Sandro Ingolitsch (beide St. Pölten) wollen, wie Schlager, über die U21 den Sprung in das A-Team schaffen.