Bewertung zu Red Bull Salzburg: Der Mann des Tages zeigte nicht nur Torjägerqualitäten

Im Team von Red Bull Salzburg gab es zum Auftakt der Champions League gegen Benfica keinen schwachen Punkt.

Als krasser Außenseiter war Österreichs Fußballmeister Salzburg nach Lissabon gereist. Aber von der ersten Minute an zeigten die Bullen, dass sie auch in dieser Saison in der Lage sind, die großen Clubs des europäischen Fußballs zu ärgern. Gegen Benfica gab es keinen Schwachpunkt in der Elf.



Alexander Schlager. Der Torhüter hielt bei vier Chancen der Portugiesen bravourös und auch sonst immer Herr der Lage.

Sehr stark



Amar Dedic. Nur ein Mal vor der Pause in Schwierigkeiten. Der Kapitän spielte seinen Part ruhig und abgebrüht herunter.

Stark



Strahinja Pavlovic. Der Turm in der Abwehr gewann fast jeden Zweikampf und holte den ersten Elfmeter heraus.

Sehr stark



Samson Baidoo. Köpfte alles weg, was in den Strafraum geflogen kam und machte kaum einen Fehler.

Stark



Aleksa Terzic. Der Neuzugang verrichtete defensiv und offensiv einen guten Job.

Stark

Mads Bistrup. Trotz einiger Ballverluste, war seine Kampfkraft ein Trumpf im Mittelfeld.

Sehr stark



Oscar Gloukh. Der Spielmacher zeigte sich zwar bemüht, es fehlten in der Offensive aber die entscheidenden Ideen.

Durchschnitt



Lucas Gourna-Douath. Nicht nur als Balleroberer stark, sondern auch als Passgeber. Brachte viel Ruhe ins Spiel.

Stark



Maurits Kjaergaard. Der Däne war vor allem in der Anfangsphase ein Antreiber mit Übersicht. Leitete viele gefährliche Aktionen ein.

Stark



Karim Konate. War nach seinem verschossenen Elfmeter kaum zu sehen. Nach Nachsetzen vor dem zweiten Strafstoß war aber enorm wichtig.

Durchschnitt

Roko Simic. Zeigte einmal mehr seine Torjägerqualitäten. Erahnte einen Rückpass, der zum Elfmeter führte und zeigte sich vom Punkt eiskalt. Bereitete das 2:0 top vor.

Überragend



Sekou Koita. Teilerfolge nach seiner Einwechslung.

Durchschnitt