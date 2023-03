Christoph Freund im Interview: "Es ist immer noch Red-Bull-Fußball"

Plus

Plus

Plus

Sportdirektor Christoph Freund wischt jede Kritik an Red Bull Salzburg vom Tisch. Der 45-Jährige adelt Trainer Matthias Jaissle für den hohen Punkteschnitt und verteilt an die Mannschaft für die bisherige Saison die Schulnote 2 plus.

BILD: SN/GEPA PICTURES So feierte Christoph Freund (r.) mit seinem Trainer Matthias Jaissle den Meistertitel 2022. Folgt 2023 die Wiederholung?