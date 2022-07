Red Bull Salzburg steigert seinen Stellenwert

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg dominiert das nationale Geschehen seit Jahren nach Belieben. Und auch auf internationaler Ebene haben sich die Bullen mit ihrem extremen Pressingspiel ein sehr guten Namen gemacht. Die ganz großen Clubs des Geschäfts wie zum Beispiel Liverpool am Mittwoch sind daher auch bereit, Testspiele in Salzburg zu absolvieren. Die Zeiten, in denen nur Red Bull Salzburg von diesen Partien profitiert und gelernt hat, gehören aber der Vergangenheit an. Nicht erst seit der vergangenen Saison, als die ...