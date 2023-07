Transfer-Sensation? Zlatko Junuzović steht vor Wechsel ins Salzburger Unterhaus

Der 55-fache ÖFB-Teamspieler hat noch nicht genug vom Kicken und will seine Karriere in Salzburg ausklingen lassen.

Zlatko Junuzović hat eine eindrucksvolle Spielerkarriere hingelegt. Der 35-Jährige lief für den GAK, Austria Kärnten, Austria Wien, Werder Bremen und Red Bull Salzburg auf und prägte in 55 Länderspieleinsätzen über viele Jahre auch das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft. Nun könnte ein weiteres Kapitel als Kicker folgen. Denn der Mittelfeldspieler, der nach seinem Karriereende als Fußballprofi im Vorjahr als Co-Trainer beim FC Liefering erste Schritte im Trainergeschäft wagte, will bei einem Amateurverein noch einmal sein Können auf dem Platz zeigen. Der Auserwählte ist wohl der SAK.

Junuzović ist sich mit neuem Verein einig

Der Neo-Salzburg-Ligist aus dem Salzburger Stadtteil Nonntal traf sich am Montagabend laut SN-Informationen mit dem Ex-Internationalen, der nach einer Hospitationszeit in New York aktuell als Scout für Red Bull Salzburg arbeitet. Junuzović und der SAK sollen sich bereits über eine Zusammenarbeit einig sein. Der Kontakt soll über den SAK-Spieler und Red-Bull-Akademie-Mitarbeiter Daniel Raischl zustandegekommen sein. Junuzović will den Schritt in das Salzburger Unterhaus aber wohl noch mit seiner Familie sowie Red Bull Salzburg abklären. Eine Bestätigung der hochkarätigen Verstärkung steht noch aus. "Kein Kommentar", hieß es am Montagabend von SAK-Obmann-Stv. Walter Larionows.