Sensationscoup perfekt! Zlatko Junuzovic läuft in der Salzburger Liga auf

Seit Dienstagabend ist es fix: Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic kehrt wieder auf den Fußballplatz zurück. Der Mittelfeldspieler, der seine Karriere vor rund einem Jahr eigentlich schon beendet hatte, wird in der Saison 2023/24 für den SAK auflaufen.

"Wir sind überglücklich, dass Sladdi ab sofort bei uns spielen wird", freut sich SAK-Vorstandsmitglied Walter Larionows über den Sensationscoup. Verein und Spieler waren sich bereits am Montagabend über die Rahmenbedingungen einig, zu klären galt es nur noch, ob die berufliche und familiäre Situation von Junuzovic ein Comeback zulässt. "Wir haben rund 24 Stunden später grünes Licht bekommen. Der Verein bekommt nicht nur einen exzellenten Fußballer, sondern auch einen hervorragenden Menschen", betont Larionows.

Kontakt über Daniel Raischl

Nach einer halbjährigen Hospitation bei New York Red Bulls kehrte Junuzovic vor Kurzem nach Salzburg zurück und wird bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in Zukunft im Scouting tätig sein. Der Kontakt zum SAK kam durch Daniel Raischl, der bei den Nonntalern kickt und bei den Bullen im Nachwuchs engagiert ist, zustande. "So ein Spieler bereichert die ganze Liga. Er wohnt in der Nähe von unserem Stadion und wird so oft, wie es sein Beruf und seine Familie zulassen, für uns auf dem Feld stehen."

SAK stellt Junuzovic am Mittwoch vor

Bereits am Mittwoch stellt der SAK seinen namhaften Neuzugang in Rahmen einer Pressekonferenz vor. Danach verabschiedet sich Junuzovic in den Urlaub. Mitte Juli erwartet Neo-SAK-Trainer Paul Zeyringer den ehemaligen Red-Bull-Kicker und Deutschland-Legionär (Bremen) im Training. Der Meisterschaftsauftakt erfolgt am ersten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen Kuchl.

Mehrere Vereine zeigten Interesse

Bereits seit Längerem war im Unterhaus bekannt, dass sich Junuzovic nach seinem Karriereende im Profibereich noch ein Engagement im Amateurbereich vorstellen könnte. Mehrere Clubs aus den diversen Ligen zeigten Interesse am ehemaligen ÖFB-Teamkicker, der in der deutschen Bundesliga bei Bremen und in Österreich mit Red Bull Salzburg große Erfolge gefeiert hatte. Insgesamt lief der mittlerweile 35-Jährige 55 Mal für Österreich auf und konnte mit den Bullen vier Cupsiege und vier Meistertitel bejubeln. Nun lässt er seine erfolgreiche Karriere beim SAK ausklingen.