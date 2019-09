Torjäger Erling Haaland, die Urgewalt im Angriff von Red Bull Salzburg, fehlte vor dem Highlight in der Champions League in Liverpool gegen die Austria und auch im Training am Sonntag.

SN/apa Sékou Koïta, der an allen Salzburg-Toren beteiligt war, und Masaya Okugawa (l.) ragten aus einer starken Bullen-Elf noch heraus.