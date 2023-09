Die Henndorfer sind in Fahrt.

Verkehrte Welt vor dem Lokalduell: Straßwalchen empfängt nach sechs Niederlagen in Serie die Henndorfer, die nach sechs Siegen in Folge vor Selbstvertrauen strotzen. Verfolgen Sie das Spiel am Sonntag (11 Uhr) im Livestream und sehen Sie alle Highlights! Weitere Live-Spiele und Höhepunkte finden Sie hier.

Das Spiel im Livestream