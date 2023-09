Trainerrochade in der Salzburger Liga? Straßwalchen schöpft im Derby neue Hoffnung (mit Video)

Joker bewahren gegen Henndorf vor der siebten Niederlage in Serie in der Salzburger Liga und geben Trainer Tomislav Jonjic gute Argumente.

Was macht Straßwalchen mit diesem Spiel? Nach einer inferioren ersten Halbzeit, in der Henndorf den nach sechs Niederlagen äußerst verunsicherten Gastgeber nur mit zwei Gegentoren bestrafte, stand Trainer Tomislav Jonjic am Sonntag unmittelbar vor der Ablöse. Doch dessen Wechsel fruchteten. Und angetrieben von Mentalitätsspieler David Schörghofer und Dreifachtorschütze Dominik Schachner, beide neu in der Partie, beendeten die Straßwalchner den eigenen Negativlauf und die Henndorfer Siegesserie. Verhindert das in der Nachspielzeit erzielte, verdiente 3:3 im Derby auch den Trainerwechsel?