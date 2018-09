Austria und SAK trennen sich im Stadtderby mit 1:1

Ein kampfbetontes Stadtderby zwischen der Austria und dem SAK in der Salzburger Liga brachte ein 1:1-Remis.

Austria Salzburg dominierte vor 1350 Zuschauern vor allem die erste Halbzeit klar und ging durch Muhammed Ergüden verdient in Führung (29.). Er profitierte dabei von einer abgefälschten Flanke. Auch nach Wiederbeginn hatten die Gastgeber die Partie im Griff. Resul Omerovic vergab allein vor dem Tor den "Matchball", Hans-Peter Berger im SAK-Tor parierte (58.). Die Austria musste dann dem hohen Tempo Tribut zollen, Unkonzentriertheiten schlichen sich ein. Das nützte SAK-Torjäger Christof Kopleder, der plötzlich in der Mitte viel Platz hatte und zum 1:1 einschoss (72.).

In der Schlussphase wurde es hitzig, Niko Vavrousek bremste Resul Omerovic bei einem Konter unfair. Der Austria-Stürmer sah für sein Revanchefoul Rot (90.+1).

SAK-Kapitän Robert Strobl sagte: "Am Ende ein glückliches Unentschieden. Wir haben lange Zeit nicht gewusst, wie wir dagegen halten sollen. Nach dem Ausgleich ist es dann der Austria nicht mehr so leicht von der Hand gegangen. Am Ende war es hitzig. Klar, man kennt sich und schenkt einander nichts. Keiner will verlieren und dann ein halbes Jahr von den anderen gehäkelt werden."

SAK-Trainer Andreas Fötschl: "Zur Pause musste ich der Mannschaft sagen, dass sie so nicht ein Derby bestreiten kann. Wir haben die Zweikämpfe mehr annehmen müssen. Wir wollten als Tabellenführer von Maxglan weg, das ist uns gelungen."

Austria-Coach Christian Schaider betonte: "Ein weinendes Auge ist dabei, aber wir haben sehr, sehr guten Fußball gezeigt. Das Tempo hat uns zwangsläufig in die Bredouille gebracht. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft."

Quelle: SN