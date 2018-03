Westligist Anif verzichtet auf den Aufstieg in die neue 2. Liga

Die Truppe von Trainer Thomas Hofer wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga spielen.

Wochenlang kämpfte der Fußball-Westligist Anif, um alle Rahmenbedingungen für den Aufstieg in die neue 2. Liga zu erfüllen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren alle Bemühungen umsonst: Anif wird am 15. März nicht um die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse ansuchen. "Wir werden in der Westliga bleiben", erklärt Anifs Obmann Norbert Schnöll.

Gescheitert ist der Westliga-Tabellenführer vor allem am Stadionproblem. Auch das Ausweichquartier in Grödig war letztendlich keine Option. "Grödig war für uns einfach nicht finanzierbar und auf unserer eigenen Anlage fehlt leider weiterhin das Flutlicht. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr", gibt Schnöll nicht auf.

Nach dem Anifer Verzicht wird kein Westliga-Verein den Sprung in die 2. Liga wagen.

USK Anif seit dem Neustart

Durch den Lizenztausch mit dem FC Liefering entstand der Club 2012 neu. Bis 2015 bestand eine Spielgemeinschaft mit den Red Bull Juniors.

Saison Liga Platz Trainer 2012/13 Regionalliga 6 Michael Baur 2013/14 Regionalliga 14 Michael Baur/Alexander Schriebl 2014/15 Salzburger Liga 1 Thomas Hofer 2015/16 Regionalliga 2 Thomas Hofer 2016/17 Regionalliga 1* Thomas Hofer 2017/18 Regionalliga 1** Thomas Hofer

Verzicht auf den Aufstieg

** Zwischenstand nach 19 Runden

(SN)