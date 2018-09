WM-Analyse in London - "Fußball keine exakte Wissenschaft"

Am Vortag der Wahl zum Weltfußballer des Jahres sind in London Trainer und Vertreter von 190 FIFA-Mitgliedsverbänden zusammengetroffen, um noch einmal über die vergangene WM in Russland zu diskutieren. Auch ÖFB-Teamchef Franco Foda oder Israels Coach Andreas Herzog waren vor Ort. Laut FIFA-Angaben war es die größte Zusammenkunft von Fußball-Experten, die der Weltverband bisher organisiert hat.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Auch ÖFB-Teamchef Franco Foda war vor Ort