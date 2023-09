Schicksalstag für das ÖOC: Unterstellungen, Vorwürfe, gegenseitige Klagen und eine Vorstandswahl, die wieder scheitern könnte.

Derzeit sind die Anwälte am Wort.

Für einen kurzen Moment schien in diesem Jahr doch noch Einigkeit im ÖOC zu herrschen: Am 3. Juli einigte man sich bei einer außerordentlichen Hauptversammlung auf einen neuen Wahlvorschlag für den zwölfköpfigen Vorstand und eine Wahl am 22. September. Dieser ...