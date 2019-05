Formel-1-Legende Niki Lauda wird im Rennoverall bestattet

Niki Lauda wird seine letzte Reise in einem Rennoverall antreten - und sein Helm wird ebenfalls eine Rolle am Tag des Begräbnisses spielen, wie Dompfarrer Toni Faber im Gespräch mit der APA am Freitag berichtete. Lauda wird kommenden Mittwoch verabschiedet, wobei auch eine öffentliche Aufbahrung und ein Requiem im Stephansdom vorgesehen ist. Die Bestattung findet in privatem Kreis statt.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Abschied von einer Legende