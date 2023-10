Hollaus lief ein einsames Rennen auf die Festung

Ex-Triathlet Lukas Hollaus dominierte den Samstag beim Salzburg Trailrunning Festival. Er siegte beim Festungstrail mit 50 Sekunden Vorsprung. Agata Strausa war schnellste Frau.

Vorjahressieger Hollaus hatte mit seiner Startzusage bis zuletzt gezögert. Am Samstag war er auf der 13 Kilometer langen Schleife über den Mönchsberg und hinauf zur Festung Hohensalzburg einsame Klasse und hatte in 51:19 Minuten einen Vorsprung von 50 Sekunden auf Sandor Szabo (HUN) sowie 2:03 Minuten auf Andreas Schindler (GER).

Diesen Polster nimmt er für die Gesamtwertung des Amadeus Trail mit: Am Sonntag sind 23 Kilometer über Kapuzinerberg und Gaisberg zu absolvieren.

Schnellste Frau war Lisa Wimmer (GER/1:02:28 Std.) vor der Nightrun-Siegerin vom Freitag, Agata Strausa (. Die für das Team Wals startende Lettin ist keine Unbekannte in Salzburg. Die 33-jährige Schwester von Weitsprung-Staatsmeisterin Inge Grünwald hat bereits im Vorjahr beim Trailrunning Festival groß aufgezeigt. Da sie Kindheit und Jugend großteils in Salzburg verbrachte, war ihr die Strecke nicht unbekannt: "Ich habe meine sportliche Laufbahn bei Union Salzburg begonnen", erzählte Agata nach dem Rennen. Da feierte sie im Kreis der ganzen Familie. "Das ist das schönste hier, dass wir alle zusammen den Nightrun gelaufen sind", erklärte die in Berlin lebende Strausa.

Michael Seyss-Inquart (ASV Salzburg/26:25 Min.) und Marie-Theres Gruber (Union Salzburg LA/28:11) waren die Sieger beim Panorama Trail über 6,4 km. Insgesamt waren