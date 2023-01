Karate: Ein Sieg reicht Pokorny und Rettenbacher nicht

Stefan Pokorny tastet sich in der neuen Gewichtsklasse weiter an die Weltspitze heran. Wie Robin Rettenbacher gewann er in Kairo einen von drei Kämpfen.

Karateka Stefan Pokorny hat erstmals nach seinem Wechsel in die Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm wieder einen Kampf bei einem Premier-League-Turnier gewonnen. Der 31-Jährige, der sich nach drei EM-Bronzemedaillen bis 67 Kilogramm im Vorjahr einer neuen Herausforderung stellte, schlug am Freitag den Engländer Brandon Wilkins in Kairo mit 11:7. Weil das Ass der Karate Union Shotokan Salzburg aber sowohl Lorenzo Pietromarchi (Italien) als auch Omar Alajenaei (Kuwait) 0:2 unterlag, war nach der Gruppenphase Schluss. Der 14. der Weltrangliste - alle drei Kontrahenten in Kairo sind etwas schlechter klassiert - belegte in seinem Pool den dritten Rang.



SN/gepa pictures/ christian walgram Stefan Pokorny schied in Kairo früh aus.

Robin Rettenbacher machte es Stefan Pokorny gleich

Teamkollege Robin Rettenbacher, der wie Pokorny von den "Salzburger Nachrichten" für die Leonidas-Sportlerwahl nominiert wurde, feierte in der Klasse über 84 Kilogramm am Samstag ebenfalls einen Sieg. Er schlug den Ägypter Mahmoud Gala Khalil 3:0, konnte aber gegen den Spanier Babacar Seck Sakho (0:4) und Sanad Sufyani aus Saudi-Arabien (0:2) nicht punkten. Auch Rettenbacher wurde Dritter und schied aus.

Salzburgs Nachwuchs zeigt auf

Es ist für die Salzburger die erste Saison nach dem Karriereende von Langzeittrainer Manfred Eppenschwandtner. Unter Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger, die in die Fußstapfen ihres Mentors tritt, feierten Salzburgs Nachwuchstalente zuletzt erste Erfolge in dieser Saison. Beim internationalen Turnier Austrian Karate Championscup in Hard, Vorarlberg, gewann der Salzburger Landeskader sechs Medaillen. Juniorin Magdalena Topal siegte in der Klasse bis 59 Kilogramm. Silber ging an Juniorin Emma Schütze (+66 kg), U21-Kämpferin Nina Schuster (+68 kg) und den Kadetten Armin Selimovic (+70 kg), Dritte wurden Kadettin Alisa Bajramovic (+61 kg) sowie U21-Talent Sophie Kemetinger (-68 kg).