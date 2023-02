Nach Triple-Gold geht es für Baumgartner nach Südkorea

Erfolgreich verliefen die österreichischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Linz für Salzburg. Nach Shanna Tureczeks Titel im Stabhochsprung am Samstag gab es am Sonntag erneut Grund zum Jubeln.

Salzburgs junge Leichtathletik-Armada hatte einiges zu feiern am Wochenende: Sechs Mal Gold gab es bei den Staatsmeisterschaften und österreichischen U18-Meisterschaften in Linz für die Sportlerinnen und Sportler des SLV. Das Highlight setzte Shanna Tureczek (Union Salzburg LA), die im Stabhochsprung den Staatsmeistertitel einfuhr. Landestrainer Richard Marschal sagte: "Ich bin sehr stolz, das Team hat wirklich brilliert."

Nach den U20-Erfolgen der vergangenen Wochen, angeführt von Sprinterin Amira Simon, setzen die jungen Salzburger Leichtathleten ihre gute Hallensaison fort.

Paul Prechtl (Union Eugendorf) über 60 m Hürden in 8,25 Sekunden (persönliche Bestzeit) und Sarah Baumgartner (USLA) im Stabhochsprung (3,50 m) sowie im Dreisprung (11,35 m) setzten den Goldlauf der Salzburger am Sonntag in der U18-Kategorie fort. Angela Förster, Neuzugang bei der Union, durfte sich über Bronze im Hochsprung (1,68 m) freuen, Amira Simon wurde mit der selben Höhe Fünfte. Für beide war es persönliche Bestleistung.

Seine Bestmarke ebenfalls verbessern konnte Paul Del Negro als Sechster über 400 Meter in 50,71 Sekunden.

Paul Prechtl (Union LA Eugendorf) war bereits am Samstag erfolgreich gewesen, mit 13,51 Metern im Kugelstoßen gab es die Silbermedaille. Marschal sagt: "Er hat noch mehr drauf, nächstes Ziel ist das Europäische Jugend-Olympiafestival."

Sarah Baumgartner unterstrich einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Die 15-Jährige verließ Linz mit drei Goldenen im Weitsprung (5,58 Meter/persönliche Bestweite), Stabhochsprung und Dreisprung. "Der Fokus bleibt auf dem Stabhochsprung", sagt Marschal. Zunächst wartet aber ein besonderes Abenteuer: Baumgartner reist zu einem Bewerb in ihrer Zweitsportart Skeleton nach Pyeongchang (Südkorea).

Tureczek jubelte über Gold

Am Samstag hatte die 19-jährige Union-Salzburg-Athletin Shanna Tureczek mit 3,80 Metern ihre persönliche Bestleistung verbessert und den österreichischen Meistertitel geholt. "Es hat sich im Training abgezeichnet", freute sich Trainer Marschal über den Sieg der "ewigen Zweiten" Tureczek. Ihre Clubkollegin Sophie Paschinger komplettierte als Dritte (3,50 m) hinter der Tirolerin Magdalena Rauter den Mannschaftserfolg.

Rauter sprang ebenfalls 3,80 Meter, benötigte bei jeder Höhe mehr Versuche als ihre Salzburger Konkurrentin und lief so der Führung immer hinterher. Tureczek sagte:

"Beim Einspringen gab's noch ein paar Probleme, die haben wir aber schnell in den Griff bekommen und beim Wettkampf ist dann alles ausgezeichnet gelaufen. Ich hab gar nicht so auf die anderen gedacht, habe mich gut auf mich selbst konzentrieren können. Mein Trainer hat mir gesagt, dass ich nach dem Absprung gut auf den Stab draufgehen soll, das war der Fokus und ist heute gut gelungen. Die PB und der Sieg waren etwas überraschend, damit hätte ich gar nicht gerechnet, das ist natürlich mega."

Tausendstel-Entscheidung brachte Bronze

Edelmetall holte auch Benedikt Kurz, der in einer Tausendstel-Entscheidung über 60 Meter Bronze eroberte: Er war exakt gleich schnell (7,293 Sekunden) wie Stefan Huber (Innsbrucker AC).

Zum Drüberstreuen gab es Bronze im Hochsprung für Angela Förster (1,65 m) und schließlich Gold für die 4x200-Meter-Staffel der Union mit Amira Simon Magdalena Keinrath, Angela Förster und Elisabeth Fuchs in 1:45,90. Amira Simon, zuletzt in der U20-Klasse Doppelmeisterin, lief zudem über 60 Meter in 7,75 Sekunden auf Platz vier, über 60 m Hürden in 8,84 auf Platz fünf.