Parkrun Hellbrunn: Ein Lauftrend aus Großbritannien erreicht Salzburg

Jeden Samstag findet um 9 Uhr der Parkrun rund um Hellbrunn statt. Der Ursprung dieses Events liegt in Großbritannien. Es soll die Gemeinschaft stärken. Die Teilnahme ist kostenlos.

In Großbritannien gibt es Parkruns schon eine lange Zeit. "Allein in London finden jede Woche um die 80 Läufe statt", sagt Graham Crewe. Der gebürtige Brite lebt und unterrichtet schon seit vielen Jahren in Salzburg. Früher sei er mehr oder weniger ein Couch-Potato gewesen, doch seit es den Parkrun auch in Salzburg gibt, habe ihn die Lust am Laufen gepackt. "Ich bin da mit meinen Kindern unterwegs. Es ist eine gute Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen", sagt der Lehrer.

...