Schicksalsschlag: ÖSV-Trainer Christoph Eugen nimmt sich Auszeit

Der 47 Jahre alte Wahl-Salzburger verlor seine Ehefrau bei einem Bergunfall.

Christoph Eugen, Cheftrainer der österreichischen nordischen Kombinierer, nimmt sich eine Auszeit auf unbestimmte Zeit. Hintergrund für diese Entscheidung ist ein privater Schicksalsschlag, teilte Ski Austria (ÖSV) am Freitag mit. Eugens Ehefrau ist am vergangenen Sonntag bei einer Familienwanderung vom Großen Barmstein in Hallein abgestürzt und ums Leben gekommen.