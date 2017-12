Seekirchner Silvesterlauf: Peter Herzog siegt mit Rekord

Der Saalfeldner Peter Herzog ist der letzte Gewinner im Salzburger Sportjahr 2017. Der Marathon-Experte holte sich den Sieg beim Leimüller Silvesterlauf in Seekirchen mit neuem Streckenrekord.

Der 30-jährige Herzog (LC Saalfelden) kann zuversichtlich ins neue Jahr gehen, in dem die Teilnahme am EM-Marathon in Berlin sein großes Ziel ist. Er holte sich am Silvestertag den Sieg beim 13. Leimüller Silvesterlauf. Er bewältigte die 5,8 Kilometer lange Strecke in neuer Rekordzeit von 16:56,3 Minuten. Zweiter wurde Triathlet Lukas Hollaus (TV Zell am See) in 17:14, den Pinzgauer Dreifacherfolg komplettierte Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) in 17:23. Hollaus holte sich mit Lukas und Philipp Pertl (Abios Pro Squad) den Sieg in der Teamwertung, schnellste Damen-Truppe waren die ASV-Girls (Therese Wagenleitner, Michaela Vlasak, Jutta Kotoy).

Bei den Frauen hatte Seriensiegerin Andrea Walkner-Tannenberger (Union Salzburg LA) auch heuer die Nase vorn. Sie ließ bei ihrem siebenten Silvester-Erfolg am Wallersee in 21:53 Ramona Niederreuther (Freilassing) nur um knapp fünf Sekunden hinter sich. Dritte wurde Nicole Leder (St. Radegund/23:08).

Insgesamt beschlossen in Seekirchen bei prächtigen Bedingungen 682 Teilnehmer das Jahr laufend.

Alle bisherigen Siegerinnen und Sieger beim Leimüller Silvesterlauf.

(SN)