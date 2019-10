In Wien wurde Sportgeschichte geschrieben: Eliud Kipchoge hat die Marathondistanz als erster Mensch in weniger als zwei Stunden geschafft. In 1:59:40,2 Stunden absolvierte der Rekordmann aus Kenia am Samstag die 42,195 Kilometer.

Tausende Menschen strömten trotz der frühen Stunde (Start war um 8.15 Uhr) bereits in den Prater, um live dabei zu sein. Und sie mussten ihr Kommen nicht bereuen, denn sie erlebten ganz große Emotionen und einen Meilenstein in der Geschichte des Sports. Auf den letzten Metern winkte Eliud Kipchoge bereits, hinter der Ziellinie fiel ihm seine Frau Grace um den Hals. Die Begeisterung entlang der Strecke stieg mit jedem Kilometer, die Wiener erwiesen sich als begeisterungsfähiges und fachkundiges Publikum. Übertroffen wurde alles aber noch von der Euphorie, die zahlreiche Landsleute des Läufers im Zielbereich verbreiteten. In kenianische Flaggen gehüllt, sangen die Fans aus Afrika schon lange bevor feststand, dass das Unternehmen von Erfolg gekrönt sein würde. Kipchoge und seine Tempomacher gingen von Beginn an ein hohes Tempo. Bei der 10-Kilometer-Marke lag er neun Sekunden unter der Richtzeit, die Halbmaraton-Durchgangszeit war bei ca. 59:45 Minuten. Das Zeitpolster von rund zehn Sekunden hielt der 34-Jährige bis zum Schluss, dann legte er sogar noch einen Zielsprint hin. Bei 1:59:40,2 Stunden blieb die Uhr stehen. In der Vorbereitung auf den Lauf wurde nichts dem Zufall überlassen. Der Ineos-Konzern finanziert das Projekt. Wien wurde auch deshalb als Schauplatz gewählt, weil zu dieser Jahreszeit optimales Wetter zu erwarten ist. Die flache und schnurgerade Strecke auf der Hauptallee ist in einigen Abschnitten eigens neu asphaltiert worden. Kipchoge hatte 41 Pacemaker an seiner Seite, die sich abwechselten. Unter ihnen befanden sich durchwegs Weltklasseläufer, für die das Tempo von 2:51 Minuten pro Kilometer (21 km/h) kein Problem ist. Der 34-jährige Kipchoge ist in Berlin 2018 die derzeit gültige Weltrekordzeit von 2:01:39 Stunden gelaufen. Er selbst sagt: "Dort ging es darum, den Weltrekord zu laufen. In Wien geht es darum, Geschichte zu schreiben." Der Start erfolgte um 8.15 Uhr auf der Reichsbrücke, danach durchlief der Rekordmann die Hauptallee zwischen Praterstern und Lusthaus vier Mal in beiden Richtungen. Bereits 2017 hatte Kipchoge einen derartigen Rekordversuch gewagt. Auf der Rennstrecke von Monza (ITA) blieb er in 2:00:25 Stunden aber knapp über der angestrebten Zeit. "No human is limited" war das Motto des Rekordversuchs. Eliud Kipchoge will Menschen ermuntern, ihre vermeintlichen Grenzen zu überwinden.

