Wenn Hitze den Atem raubt: Tipps für (Profi-)Sportler

Profisport bei Temperaturen von fast 40 Grad - wie ist das möglich? Für die Athletinnen und Athleten ist der Umgang mit Hitze zum Alltag geworden. Die Herausforderungen bleiben enorm.

In der Hitze des Nations Cups am Wiener Heumarkt müssen dieser Tage die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius auf dem Centre Court bewältigen. Temperaturen, die den normalen Bürger schon ohne Bewegung schwer ins Schwitzen bringen. Am Spielfeld der Donauinsel bei der WM 2017 wurden sogar Temperaturen von 67 Grad Celsius gemessen. 2022 könnte es ähnlich heiß werden. Wie halten das die Aktiven aus?

"Das sind Leistungssportler, die sind es gewöhnt, den Sport in ...