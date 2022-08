Abkühlung an heißen Tagen: Coole Plätze in Salzburg sind gefragt

Wir steuern auf den Höhepunkt des Sommers zu. Heiße Tage mit Temperaturen von bis zu 35 Grad stehen uns bevor. Natürliche Abkühlung bieten in Salzburg nicht nur Bade- und Bergseen, sondern auch jede Menge andere Plätze.

Nach bis zu 32 Grad für Mittwoch prognostiziert die ZAMG für Donnerstag in Salzburg Temperaturen von bis zu 34 Grad. Der heißeste Tag der Woche dürfte aber der Freitag werden: Dann soll das Thermometer auf bis zu 35 Grad klettern. Im Lauf des Nachmittags werden sich zunehmend Quellwolken bilden, mit Regenschauern und Gewittergüssen rechnen die Meteorologen vor allem im Pinzgau.

Wer an diesen Tagen Abkühlung sucht, der kann diese in Salzburg nicht nur an einer Vielzahl von Badeseen, sondern auch an Naturschauplätzen wie Klammen, Wasserfällen oder Flussufern finden. Neben dem kühlenden Effekt böten sie auch Einblick in die geologische Geschichte. Wie durch ein "Fenster in eine andere Welt" könne man dabei sehen, mit welcher Kraft sich das Wasser durch den Berg gearbeitet hat, betont ÖVP-Naturschutzlandesrätin Daniela Gutschi.

Abkühlen in Schluchten und Klammen

So wie etwa an der Taugl in Bad Vigaun und St. Koloman, wo sich spektakuläre, von glasklarem Wasser umgebene Felsformationen als Badeplätze anbieten. Wer es sportlicher mag, der kann bei den Salzachöfen in Golling direkt per Flying Fox in die Schlucht eintauchen. Im Tennengau bietet sich darüber hinaus auch die gut erschlossene Lammerklamm in Scheffau für eine Wanderung samt Bad im kühlen Nass an.

SN/teamspiritaustria Flying-Fox-Erlebnis in den Salzachöfen.

Ganz in der Nähe der Landeshauptstadt, nämlich in Elsbethen, wartet die Glasenbachklamm mit zahlreichen Becken zum Abkühlen auf. Darüber hinaus bietet sich ein geologischer Schauweg an. In der Stadt Salzburg ist nicht nur ein Sprung in die kalte Alm eine Empfehlung, sondern auch ein Spaziergang durch den Aigner Park. Dort, am Fuße des Gaisbergs, ist das Hexenloch ein vor allem bei Kindern beliebter kühler Ort.

Schwimmen im Felsenbad in Faistenau

Mit dem Felsenbad in Faistenau steht im Flachgau ein romantischer Flussbadeplatz am Eingang des Stausees Strüblweiher zur Verfügung. Kühlen Badespaß verspricht auch die entlang von fünf alten Mühlen schluchtartig verlaufende Plötz in Ebenau. Ein Höhepunkt an heißen Tagen sind dort die "Strudellöcher" - von der Natur geformte Wannen, in denen seit vielen Generationen auch gebadet wird.

Im Pinzgau hat man beim Angebot an Klammen fast die Qual der Wahl: In der Sigmund-Thun-Klamm in Kaprun lassen sich Gesteinsformationen entlang eines Holzwegs erkunden. Führungen für Kinder werden etwa im Naturdenkmal Seisenbergklamm in Weißbach bei Lofer angeboten. Ein Rundweg durch Schlucht und Wald führt durch die Innersbachklamm in Unken. Die Vorderkaserklamm in Lofer bietet Holzstege und "Badeseen". Zu wild zum Baden, wird die Kitzlochklamm in Taxenbach dafür aber wegen ihrer abkühlenden Gischt geschätzt. Apropos Gischt: Auch die Krimmler Wasserfälle versprühen Abkühlung.

SN/andreas kolarik Neue Bauten führen in die Liechtensteinklamm. Die Maskenpflicht spaltet die Besucher.

Liechtensteinklamm bei St. Johann mit neuen Wegen und Treppen

Zu den schönsten Naturplätzen in ganz Österreich zählt die Lonka im Lungau - von Weißpriach aus bachaufwärts. Schotterbänke und Mäander entlang der Mur in St. Michael laden zudem zum Verweilen ein. Im Pongau lockt die tief eingeschnittene Liechtensteinklamm bei St. Johann mit komplett erneuerten Wegen und Treppen.

Abkühlung von oben könnte das Wochenende mit abwechslungsreicherem Wetter bringen: Für Samstag und Sonntag sind Sonnenschein, Wolken, Regenschauer und Gewitter sowie Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad angesagt.