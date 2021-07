Bein gebrochen: Marcel Hirschers Premiere auf Enduro-Motorrad endet schmerzhaft

Der achtfache Skiweltcupsieger Marcel Hirscher will sich nun auch auf zwei Rädern beweisen - und zwar beim Enduro-Rennen Red Bull Romaniacs. Doch das ging auf schmerzhafte Weise schief.

Nach dem Prolog am ersten Tag rangierte der Salzburger auf Platz 67 der Silver-Kategorie. 96 Starter sind in dieser Klasse am Start. Der Bewerb in Rumänien gilt als eine der härtesten Prüfungen in der Sportart. In dem steilen Gelände müssen an vier Renntagen herausfordernde Abschnitte bewältigt werden.

Doch am Donnerstag gab Marcel Hirscher auf Instagram bekannt, dass eine weitere Teilnahme an dem Bewerb nicht möglich sei. Er habe auf der vierten Sonderprüfung einen Felsen touchiert und seit hart gestürzt, schilderte Hirscher. Der einstige Ski-Weltklassefahrer illustrierte die Mitteilung mit zwei Röntgenfotos seines gebrochenen Beins. Mehrere Schrauben halten die Bruchstelle zusammen. Eine Operation sei in Österreich erfolgt, hieß es.



In der 18. Auflage des Hard-Enduro-Events gehen Teilnehmer aus knapp 50 Nationen an den Start. Erstmals wird heuer auch eine Marathon-Etappe gefahren. Bei dieser ist keine fremde Hilfe erlaubt und es geht über zwei Tage. Insgesamt sind für die Fahrer mehr als 35.000 Höhenmeter zu absolvieren.