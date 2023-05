BWT Lechner Racing triumphiert beim Saisonauftakt in Monaco

Lechner-Pilot King düpierte Konkurrenz beim Start

Dass nach dem Rennen am Sonntag aber nicht der Niederländer, sondern ein Pilot in einem der pinken Boliden über den Sieg jubelte, lag am perfekten Start von King. Der 22-jährige Brite düpierte ten Voorde beim Rennstart und setzte sich noch vor der ersten Kurve an die Spitze des Feldes. Danach behauptete King die Führung trotz des hohen Drucks seiner Verfolger souverän. Nach einigen Zwischenfällen kam das Feld hinter dem Safety Car ins Ziel. Für King war es der erste Sieg im prestigeträchtigen Markenpokal. Teamkollege Buus, der sich dank seiner starken Leistungen in der Vorsaison Porsche-Junior nennen darf, schaffte als Dritter ebenfalls den Sprung auf das Podest. Komplettiert wurde die sehr starke Leistung des Salzburger Rennstalls von Rookie Harri Jones. Der 23-jährige Australier hatte im Qualifying Pech und fuhr in seinem ersten Rennen im Porsche Supercup auf den beachtlichen neunten Platz und holte damit den zweiten Platz in der Rookie-Wertung. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Viel besser hätte es nicht laufen können", sagte Teamchef und SN-Kolumnist Robert Lechner nach dem Rennen.