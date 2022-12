Deal geplatzt: DTM fährt 2023 doch nicht auf dem Salzburgring

Eigentlich galt das Comeback der deutschen Traditionsrennserie auf dem Salzburgring im kommenden Jahr schon als fix. Nach dem Verkauf der DTM an den ADAC ist nun aber alles anders.

Nach monatelangem Warten und vielen Spekulationen herrscht nun endlich Klarheit: Die DTM wird 2023 doch nicht ihr Comeback auf dem Salzburgring feiern. In gut informierten DTM-Kreisen galt die Rückkehr in den Nesselgraben nach über 30 Jahren Absenz zwar schon seit Monaten als fix und selbst der bisherige DTM-Boss Gerhard Berger meinte in einem SN-Interview Ende September, dass "viele Sachen für den Salzburgring sprechen". Doch knapp drei Monate später ist alles anders.

Berger verkauft Vermarktungsrechte der DTM an ADAC

...