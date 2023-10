Max Verstappen und Red Bull: Ein Team ohne Schwächen

Der österreichische Rennstall und sein niederländischer Starpilot haben sich gemeinsam weiterentwickelt. Nun ernten sie die Früchte der harten Arbeit.

Dass Max Verstappen in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge Weltmeister in der Formel 1 wurde, kommt nicht überraschend. Bereits nach den Testfahrten zu Saisonbeginn im März stellte Red Bull Racing seine Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz eindrucksvoll zur Schau. ...