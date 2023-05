Michael Walkner im Interview: "Jetzt weiß ich, wie es in der WM abläuft"

Hard-Enduro-Pilot Michael Walkner aus Salzburg zählt zu den größten Talenten in seiner Sportart. In diesem Jahr soll der nächste Schritt nach oben gelingen.

Am Wochenende startete der Krispler Motorrad-Fahrer Michael Walkner in Serbien in die neue WM-Saison im Hard Enduro. Beim sogenannten Xross belegte der 25-jährige GasGas-Pilot zum Auftakt den starken fünften Platz. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" erklärt Walkner, warum das Erzbergrodeo für ihn so besonders ist, wie er seine Nervosität besser in den Griff bekommen will und was er von seinen prominenten Trainingspartnern Matthias Walkner und Marcel Hirscher lernen kann.

Welche Ziele haben Sie sich für die heurige ...