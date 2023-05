Michael Walkner zeigte zum WM-Auftakt mit Rang fünf auf

Gaißauer Hard-Enduro-Pilot lag nach dem ersten Offroad-Tag in Zlatibor sogar auf Podestkurs.

Michael Walkner hat ein starken Start in die neue Saison der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft hingelegt. Der Gaißauer fuhr beim WM-Auftakt in Zlatibor (Serbien) auf Rang fünf. Am ersten Wettkampftag kämpften sich die Fahrer im Prolog über einen Parkour mit künstlichen Hindernissen. Da musste sich Walkner noch mit Platz elf begnügen. "Damit war ich aber sehr zufrieden, da so ein Parkour noch immer nicht meine Stärke ist", erklärt der 25-jährige Salzburger.

Wintertraining machte sich bezahlt

Am ersten Offroad-Tag, an dem es hundert Kilometer durch die serbische Wildnis ging, zeigte Walkner dann so richtig auf. Als Elfter gestartet machte er Platz für Platz gut und fuhr schließlich als Vierter ins Ziel. In der Gesamtwertung lagen damit sogar nur zwei Fahrer vor ihm "Die Bedingungen waren wegen des anhaltenden Regens schwierig, rutschig und sehr herausfordernd. Doch ich habe mich auf meiner GASGAS extrem wohlgefühlt und konnte nicht zuletzt wegen meines guten Wintertrainings auf ähnlich schwierigem Gelände viele Plätze gut machen", verrät Walkner.

Müde Beine kosteten Zeit

Am zweiten Tag im Gelände konnte er seine Vortagsleistung nicht mehr ganz wiederholen. Schnellere Passagen und müde Beine kosteten ihm wertvolle Minuten und er beendete die Ausfahrt als Sechster. Am Schlusstag fuhr Walkner erneut ein solides und fehlerfreies Rennen und schloss die Tageswertung auf Rang fünf ab. Damit geht der Salzburger voller Motivation und mit viel Selbstvertrauen als WM-Fünfter in die zweite WM-Veranstaltung dieser Saison, welche Anfang Juni am Erzberg stattfindet.