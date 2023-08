MotoGP: Álex Márquez bleibt bei Ducati - Zukunft von Bruder Marc offen

Der Sprintsieger von Silverstone verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag beim Ducati-Kundenteam Gresini. Die Zukunft seines großen Bruders ist nach wie vor nicht endgültig geklärt.

Álex Márquez, der jüngere Bruder von MotoGP-Superstar Marc Márquez, wird auch in der kommenden Saison auf einer Ducati in der Königsklasse der Motorräder am Start stehen. Der 27-jährige Spanier hat seinen Vertrag bei Gresini um ein weiteres Jahr verlängert, wie der Rennstall am Donnerstagvormittag offiziell bekannt gab. "Ich freue mich sehr, weiterzumachen. Ich habe diesen Wunsch immer an das Team weitergegeben", erklärte Álex Márquez, der sich nach drei enttäuschenden Jahren in der Honda-Familie nach seinem Abschied deutlich wohler fühlt: "Ich weiß, dass mit diesem Team alles einfacher sein wird. Es hat mir vom ersten Moment an das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein."