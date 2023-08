MotoGP: Erster Topfahrer verlässt Honda - ist Márquez der nächste?

Der einstige Branchenprimus in der Königsklasse der Motorräder befindet sich in der Krise. Der einzige Saisonsieger des japanischen Herstellers sucht schon das Weite.

Alex Rins siegte für Honda in Austin und gab nach nur sieben Rennwochenenden für den japanischen Hersteller seinen Abschied bekannt.

Jahrelang galt Honda als das Topteam schlechthin in der MotoGP. Die meisten Piloten hatten den Traum, einmal für den japanischen Hersteller zu fahren. Doch in den vergangenen Jahren hat der einstige Branchenprimus den Anschluss an die Spitze verloren. Die unzähligen Erfolge von Ausnahmekönner Marc Márquez überdeckten jahrelang eine beginnende Fehlentwicklung. Seit der Coronasaison 2020 und der schweren Verletzung von Márquez befindet sich der japanische Hersteller im Sinkflug. Nun ergreift der erste Topfahrer trotz langfristigen Vertrags nach nicht einmal einem halben Jahr bei Honda die Flucht.