Ducati dominiert Qualifying - KTM-Pilot Binder Zwölfter

Gresini-Ducati-Fahrer Enea Bastianini sicherte sich beim MotoGP-Wochenende in Spielberg am Samstagnachmittag im Qualifying die erste Pole Position seiner Karriere. Dahinter lauern mit Francesco Bagnaia und Jack Miller die beiden Werksfahrer des italienischen Herstellers. Weltmeister Fabio Quartararo geht von der fünften Startposition aus in das Rennen am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV). Bester KTM-Pilot beim Heimrennen ist Brad Binder als Zwölfter.

SN/GEPA pictures Enea Bastianini holte die erste Pole Position seiner Karriere.

"Meine letzte Pole liegt lange zurück. Und das ist meine erste Pole in der MotoGP. Das macht mich sehr glücklich. Im Vergleich zu gestern haben wir noch mal einen Schritt nach vorn machen können und waren für die Quali gut vorbereitet", freute sich Bastianini, der in dieser Saison bereits drei Rennen für sich entscheiden konnte. Bagnaia, der zuletzt sowohl in Assen als auch in Silverstone gewinnen konnte, holte nach einem Sturz am Vormittag mit dem zweiten Rang im Qualifying das Maximum heraus: "Ich muss mich bei meinem Team bedanken, denn sie haben es geschafft, das Sturzmotorrad wieder fit fürs Qualifying zu machen. Mit der ersten Reihe bin ich sehr zufrieden." Am Sonntag strebt der Italiener und amtierende Vize-Weltmeister den dritten Sieg en suite an. Teamkollege Jack Miller, der ab der kommenden Saison die Farben des KTM-Werksteams tragen wird, will am Sonntag vom dritten Startplatz aus attackieren: "Das Motorrad funktioniert fantastisch. Bisher war es ein gutes Wochenende, aber morgen kommt es drauf an." SN/GEPA pictures Brad Binder startet als Zwölfter. KTM muss erneut Aufholjagd starten Für KTM verlief das Qualifying ernüchternd. Brad Binder ist als Zwölfter bester KTM-Pilot. "Es ist, wie es ist. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mehr war nicht drin. Ich muss mich morgen im Rennen durch das Feld kämpfen", erklärt Binder, der für seine Überholmanöver bekannt ist. Teamkollege Miguel Oliveira wurde im Qualifying 17. Die beiden anderen KTM-Piloten Remy Gardner und Raúl Fernández kamen nicht über die Plätze 22 und 23 hinaus. Michael Switil