KTM-Motorsportchef Pit Beirer im Interview: "Müssen neue Stars kreieren"

Für KTM ist das Heimrennen in Spielberg am Sonntag der absolute Saisonhöhepunkt in der MotoGP. Mit neuen Ideen wollen die Österreicher endlich im Qualifying besser abschneiden.

Im Rahmen des Grand Prix von Österreich in der MotoGP erklärt KTM-Motorsportchef Pit Beirer, warum er für das Heimrennen am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) zuversichtlich ist, in Spielberg jedes Jahr mit einem weinenden Auge dasteht und derzeit kein Österreicher in der Motorrad-WM fährt. Was stimmt für das Heimrennen zuversichtlich? Pit Beirer: Rein statistisch gesehen ist Spielberg unsere erfolgreichste Rennstrecke und der Heim-Grand-Prix ist immer etwas Besonderes. Du hast die ganzen Zuschauer im Rücken und wir haben ganz speziell ...