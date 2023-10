Paukenschlag in MotoGP: Superstar Marc Márquez verlässt Honda

Vertragsauflösung "im gegenseitigen Einvernehmen"

Doch auch der 101. Podestplatz am vergangenen Wochenende in Motegi konnte Márquez nicht vom Verbleib überzeugen. Die japanischen Hersteller gerieten mit dem Beginn der Coronapandemie 2020 im Entwicklungsrennen gegen die drei europäischen Hersteller Ducati, KTM und Aprilia sukzessive ins Hintertreffen. Márquez, der sich nach einem Oberarmbruch 2020 mit insgesamt vier Operationen zurückkämpfte, machte in den vergangenen Monaten wiederholt seinem Unmut Luft. Für den achtmaligen Weltmeister zählen nur weitere WM-Titel, mit der Entwicklung eines unterlegenen Motorrads will sich Márquez nicht aufhalten. Aus diesem Grund einigten sich Honda und sein Superstar "im gegenseitigen Einvernehmen" auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Auf X (vormals Twitter) bedankte sich Márquez in einem emotionalen Beitrag für die gemeinsame Zeit mit Honda. "Danke für diese großartige Reise! 11 Jahre zusammen. Wir haben unvergessliche Momente erlebt: 6 Weltmeisterschaften, 5 Triple Crowns, 59 Siege, 101 Podiumsplätze und 64 Poles. Harte Arbeit, Entschlossenheit und eine Verbindung, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Lachen, Tränen, Freude, schwierige Momente, aber am wichtigsten: eine einzigartige und unwiederholbare Beziehung. Getrennt, aber immer zusammen!"