Einige Salzburger sind bei Olympia nur Zuschauer

Verletzt, ungeimpft oder nicht qualifiziert - für einige Salzburger ist der Medaillentraum im Zeichen der fünf Ringe schon im Vorfeld von Peking geplatzt.

21 der 106 Sportlerinnen und Sportler, die Österreich bei den Olympischen Winterspielen in Peking vertreten, kommen aus Salzburg oder starten für einen Salzburger Verein. In vielen Sparten blieben aber auch einige auf der Strecke.

Roland Leitinger, Ski alpinSo großartig der Riesentorlaufspezialist mit Platz zwei beim Weltcupauftakt Ende Oktober in Sölden in die Saison startete, so jäh ist der Olympiatraum von Roland Leitinger schon zwei Wochen später geplatzt. Der verletzungsgeplagte 30-jährige Pinzgauer zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu, ...