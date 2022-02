Sieben Salzburger Medaillen bei den Olympischen Spielen waren doch zu optimistisch

Sechs Salzburger jubelten über vier Medaillen in Peking - und doch gab es SN-Tipps, die leider nicht aufgingen.

So erfolgreich die Olympischen Spiele in Peking aus rot-weiß-roter Sicht waren - bezogen auf die Salzburger Ausbeute hätte es, für unseren Geschmack, noch mehr sein dürfen. Die SN tippten auf sieben Medaillen, geworden sind es sechs. Ja, stimmt, streng genommen sind es "nur" vier. Denn Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl müssen sich ihr Gold im Teamspringen in den offiziellen Statistiken leider teilen.

Neben den ÖSV-Adlern ist auch Mirjam Puchner mit Silber im Super G unserem Optimismus ...