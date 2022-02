St. Johann machte Mirjam Puchner den Hof: Daheim ließ es sich am besten feiern

Die Stadtgemeinde bereitete ihrer ersten Gewinnerin einer Olympiamedaille einen großen Empfang. In Anwesenheit ihrer Familie, langjährigen Wegbegleitern und prominenten Gästen steckte Mirjam Puchner auch den Jetlag leicht weg.

Peking, Seoul, München, Salzburg, St. Johann - aber den Jetlag merkte man ihr gar nicht an. Das Lachen und die Silbermedaille überstrahlten auch neun Tage nach dem Husarenritt im olympischen Super G jenen Stress, den so ein Erfolg mit sich bringt. Am Sonntag wurde Mirjam Puchner in St. Johann empfangen. Ein außergewöhnlicher Festakt sowohl für die Skirennfahrerin als auch für ihre Heimatgemeinde, durfte diese doch ihre erste olympische Medaillengewinnerin überhaupt feiern.

"Es ist aber nicht nur deshalb ein ...