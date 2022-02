Vor zehn Monaten ist er aus allen ÖSV-Kadern geflogen, im letzten Sommer hat er sich als Polizist in Dornbirn seinen Lebensunterhalt verdient und die Ski für seinen Olympiasieg hat er sich am Tag davor noch selbst präpariert. Dennoch fand Johannes Strolz in all diesen Dingen etwas Positives: kein böses Wort Richtung ÖSV nach dem Rauswurf. "Ich wollte nach der letzten Saison unter den Top 30 sein, das habe ich nicht geschafft. Die Kaderplätze gibt es in Österreich halt nicht geschenkt."

...