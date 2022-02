Vernichtende Kritik zu den Olympischen Spielen in China: "Auf Nimmerwiedersehen zu den elendigsten Spielen"

Internationale Medien sind sich einig: Die olympische Bewegung ist in Peking im politischen Kontext am Tiefpunkt angelangt.

Die Olympischen Winterspiele 2022 sind seit zwei Tagen Geschichte. Abgesehen von der Coronaproblematik bleibt Peking im politischen Kontext als hochproblematisches Sportfest in Erinnerung. Zum Teil vernichtende Kritik erntete das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit Thomas Bach an der Spitze für den völlig unter den Teppich gekehrten Umgang mit Menschenrechten. Dementsprechend heftig fallen die weltweiten Pressestimmen aus.

Am härtesten formulierten es die englischen Medien. So schreibt "The Guardian" von "Winterspielen, die absurd, verstörend und oft außergewöhnlich waren", und nimmt ...