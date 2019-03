Auftaktniederlagen für Salzburgs Footballer

Für Salzburgs Footballteams setzte es zum Saisonauftakt der Division IV Auswärtsniederlagen. Die BSK Ravens mussten sich in Traun mit 33:60 geschlagen geben, das zweite Team der Salzburg Bulls verlor in Wels mit 8:14.

Für Freunde guter Defensivarbeit war das Match der BSK Ravens in Traun kein Leckerbissen, wurde doch von den beiden Teams beinahe die magische 100-Punkte-Marke geknackt. Salzburg hielt gegen das zweite Team der Oberösterreicher in der ersten Hälfte noch gut mit, danach schlichen sich aber immer mehr kleinere und größere Fehler ein. Das nutzten die Gastgeber nach der Pause konsequent aus und bauten die 34:20-Halbzeitführung auf den beeindruckenden Endstand von 60:33 aus.

Die zweite Mannschaft der Salzburg Bulls tat sich in Wels lange schwer. Dank einer starken Verteidigungsleistung ließ man in den ersten drei Vierteln aber nur zwei Touchdowns des Gegners zu. Das Defensivteam sorgte dann auch für ersten Salzburger Punkte in der neuen Saison, indem es den Gegner zu einem Safety zwang. Durch einen Touchdown kamen die Bulls kurz vor Schluss sogar noch auf 8:14 heran. Doch die Zeit reichte nicht mehr aus, um noch einmal entscheidend an den Ball zu kommen.

Quelle: SN