Austria Salzburg feiert 90. Geburtstag mit 9:0-Sieg

Die Violetten tobten sich gegen Rankweil zu Hause richtig aus und verteidigten die Tabellenspitze in der Regionalliga West.

Unter der Woche jährte sich der Gründungstag von Austria Salzburg zum 90. Mal. Die heutige Austria, die nach der Übernahme durch Red Bull 2005 eine Neugründung vollzogen hatte, feierte die ereignisreiche Geschichte auch am Samstag mit stürmischen 90 Minuten im Westliga-Heimspiel gegen Rankweil. Die weiter ungeschlagene Elf von Trainer Christian Schaider besiegte den Nachzügler mit 9:0.

Austria Salzburg nutzt Überzahl

Die Vorarlberger scheiterten anfangs bei einem guten Angriff an Tormann Manuel Kalman, gerieten aber rasch unter Druck. Keine Viertelstunde war gespielt, als die Hausherren einen Mann mehr am Feld und 1:0 in Führung waren. Ein Vorarlberger hatte für ein Torraubfoul Rot gesehen, Matthias Theiner den Strafstoß verwandelt.

9:0 zum 90. Geburtstag

Die spielfreudigen Maxglaner vergaben danach viele Möglichkeiten, erhöhten durch Alexander Schwaighofer, Christoph Bann, Marinko Sorda und Yannic Fötschl aber noch vor der Pause auf 5:0. Im zweiten Durchgang ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Sorda erzielte zwei weitere Treffer und Joker Nico Schiedermeier ließ kurz vor Schluss vom kitschigen Geburtstags-Ergebnis 9:0 träumen. Und tatsächlich: Der ebenfalls eingewechselte Johannes Zottl traf in der - es war wohl nicht ganz in der 90. Minute, sondern schon in der Nachspielzeit - den umjubelten neunten Treffer der Violetten.

Saalfelden bleibt dran

Der Tabellenzweite Saalfelden feierte beim 4:0 gegen die Spielgemeinschaft Silz/Mötz ebenfalls einen deutlichen Heimsieg und bleibt damit einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. Grünau holte ein Unentschieden in Wolfurt. Stefan Federer glich in der Nachspielzeit per Strafstoß zum 1:1 aus. Einen wichtigen Sieg feierte St. Johann: Die Pongauer schossen sich beim 7:2-Heimerfolg über Röthis gewiss auch etwas Frust von der Seele.