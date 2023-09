Austria Salzburg: Heimspiel im Zeichen des 90. Geburtstags

Der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg will sich bei seiner Geburtstagsfeier mit einem Heimsieg gegen Rankweil selbst beschenken.

Am 13. September 1933 wurde durch die Fusion von FC Hertha Salzburg und FC Rapid Salzburg der Club Austria Salzburg gegründet. Die Violetten machten in den 90 Jahren ihres Bestehens viele Höhen und Tiefen durch. Unvergessen sind die legendären Europacup-Schlachten Anfang der 90er-Jähre. Der Tiefpunkt war für die Austria-Anhänger das Jahr 2005. Präsident Rudolf Quehenberger holte mit Red Bull einen potenten Geldgeber ins Boot und überließ dem Getränkekonzern in der Folge das Heft des Handelns. Der harte Kern der violetten Fans wandte sich ab und gründete den Club wenige Monate nach der Red-Bull-Übernahme neu.

Nach einen imposanten Durchmarsch durch das Unterhaus war die Austria nach einer Saison in der 2. Liga (2015/16) dem Konkurs sehr nahe. Erst im letzten Moment konnte das Aus abgewendet werden.

Feierlichkeiten beginnen bereits zu Mittag

"Wir sind stolz, dass wir die schwierigen Jahre hinter uns gelassen haben und nun den 90. Geburtstag feiern können", freut sich Präsident Claus Salzmann, der großen Anteil an der positiven Entwicklung des Regionalligisten hat. Seit Kurzem sind die Violetten schuldenfrei und feiern am Samstag beim Heimspiel gegen Rankweil mit Fans, Ex-Kickern und Sponsoren. "Wir wollen die Feier unbedingt mit einem Heimsieg veredeln. Wir freuen uns auf diesen Tag", betont Trainer Christian Schaider.

Los geht es am Samstag bereits um die Mittagszeit. Die Fanclubs laden ab 12 Uhr zu einer Grillerei ein, vor der Regionalliga-Partie (16 Uhr) ist auch der Nachwuchs im Einsatz.

Grünau hofft auf dritten Saisonsieg

Grünau ist mit dem Saisonstart (neun Punkte aus sieben Spielen) zwar zufrieden, trotzdem sind die Walser seit einem Monat ohne vollen Erfolg in der Regionalliga West. "Jetzt ist es Zeit für den dritten Sieg", betont der Sportliche Leiter Helmut Rottensteiner vor dem samstägigen Gastspiel in Wolfurt. Unter Druck steht dagegen St. Johann: Die Pongauer sind derzeit nur Vorletzter und brauchen am Samstag zu Hause gegen Röthis einen Dreier, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Am Samstag trifft Austria-Verfolger Saalfelden zu Hause auf die SPG Silz/Mötz. Einen Tag später gastiert Bischofshofen in Reichenau.