Austria Salzburg: Nach Topstart schließen die Violetten den Profifußball nicht aus

Bei der Infrastruktur hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Dank Bürgermeister Harald Preuner sieht es derzeit ganz danach aus, dass im Austria-Stadion in Maxglan die Fantribüne und das Flutlicht im Juni 2024 nicht weichen müssen. "Wir haben positive Signale bekommen. Trotzdem macht die 2. Liga meiner Meinung nach nur in einem neuen Stadion Sinn. In Maxglan könnten wir zwar spielen, diese Spielstätte ist für Sponsoren, die wir für den unbedingt Profifußball brauchen würden, aber nicht attraktiv", sagt Salzmann. In der Westliga haben die Violetten ein Budget von rund 250.000 Euro, um einen Stock höher eine gute Rolle spielen zu können, würde es rund eineinhalb Millionen Euro brauchen. "Aus heutiger Sicht liegt die Chance auf die 2. Liga zwischen 0 und 19,33 Prozent", meint Rettenbacher.