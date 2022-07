Austria und Saalfelden sind die Regionalliga-Topfavoriten

Am Freitag startet die spannendste Regionalliga-Saison der vergangenen Jahre: Aufgrund einer Reform halten nur vier der zwölf Teams die Liga. Spannung ist von Runde eins an garantiert.

Rette sich, wer kann! Unter diesem Motto startet am Freitag die Regionalliga Salzburg in die Saison 2022/23. Aufgrund der Rückkehr der Regionalliga West in der Spielzeit 2023/24 schaffen nur vier Salzburger Regionalliga-Teams den Sprung in die dritte Liga. Das fünfte Ticket ist für den Meister der Salzburger Liga reserviert.

Einer Erklärung bedarf auch der Modus. Die zwölf Salzburger Regionalligisten duellieren sich bis Anfang April in Hin- und Rückspiel. Danach steigen zwei Teams (die ihr Westliga-Ticket fix in der ...